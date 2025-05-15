شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: عودة اختبار SAT نقلة نوعية كبيرة للمنظومة التعليمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ملف المعلمين والاهتمام بهم على رأس أوليات الوزير محمد عبد اللطيف منذ توليه حقبة الوزارة، مشيرا إلى أن عدد كثير من اللقاءات التي عقدها وزير التعليم كان فيها المعلمين شريك أساسي في صناعة القرارات.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن وزير التعليم طوال الوقت يتحدث خلال تصريحاته، أن المعلمين السبب الرئيسي في ضبط المنظومة التعليمية منذ بدء العام الدراسي حتى الآن سواء في ضبط نسب حضور الطلاب أو التقييمات والامتحانات، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة خلال العام الحالي في الاهتمام بملف المعلمين.

وأشار إلى أن عودة اختبار SAT لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي خطوة مميزة، وهذ الاختبار كان متوقف منذ عام 2020 ولم يكن هناك محاولات لعودته، موضحا أنه اختبار مهم ومن أهم الاختبارات التي تجري في الجامعات الأمريكية قبل دخول الجامعات وعودتها يعكس ثقة دولية في منظومة التعليم في مصر وستنال شهادة ثقة من التعليم الدولي، مشددا على أن عودة هذا الاختبار يمثل نقلة نوعية كبيرة واعتراف واضح وصريح ينالها منظومة التعليم في مصر.

وأعاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف اختبار السات SAT لطلبة الدبلومة الأمريكية بعد توقفه منذ 4 سنوات حيث وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة كولدج بورد (College Board) الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا في مجال التقييم والاختبارات الدولية، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل مهم حول اختبار السات.