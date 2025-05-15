شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للطفولة تلتقى بمحافظ شمال سيناء لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عددا من الأنشطة التي ينفذها المجلس بمحافظة شمال سيناء وعلى رأسها أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية.

وخلال زيارتها للمحافظة التقت الدكتورة سحر السنباطي باللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص دعم وإنفاذ حقوق الطفل بالمحافظة.

ومن جانبه، رحب اللواء الدكتور خالد مجاور برئيسة المجلس، والوفد المرافق لها، مثمناً الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، بجانب تمكين الفتيات ودعمهن والعمل على استقرار الأسرة المصرية.

وبدورها وجهت السنباطي، الشكر لمحافظ شمال سيناء علي دعمه لأنشطة المجلس، مؤكدة على حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على إيصال أنشطته إلى جميع أطفال مصر باعتبار قضايا الطفولة والأمومة أولوية، ولا سيما في المحافظات الحدودية ومن بينها شمال سيناء.

وعلى هامش الزيارة لمحافظة شمال سيناء زارت الدكتورة سحر السنباطي فرع الهلال الأحمر بالعريش حيث استعرض د. خالد زايد رئيس مجلس الإدارة أنشطة الفرع فى عمليات الإغاثة و مايقدمه الفرع من خدمات إغاثية خاصة للأشقاء الفلسطينين سواء فى فلسطين، او عند وصولهم الأراضى المصرية، مؤكدة أن تلك الزيارة تعد فرصة لبداية تعاون وتنسيق مستمر بين المجلس والهلال الأحمر في جميع محافظات الجمهورية.

كما زارت الدكتورة سحر السنباطي مستشفى العريش العام والتقت بالأطفال الفلسطينين الوافدين من قطاع غزة للعلاج حيث قدمت لهم الهدايا العينية مؤكدة دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة لهم، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة لهم، ووجهت الشكر لوزارة الصحة والسكان على ماتقوم به من مجهودات طبية كبيرة سواء للمواطنين او الاخوة المصابين من الفلسطينين.

كما زارت " السنباطي"، دار رعاية الأطفال بالعريش وكان فى استقبالها الأستاذ على غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، كما قام المجلس بتنظيم احتفالية بمشاركة الأطفال بالمدينة الشبابية بالعريش حيث تم تكريمهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما شهدت "السنباطي" أنشطة معسكر المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّي بمشاركة عدد كبير من الأطفال والذى تم تنفيذ أنشطته على مدار ثلاثة أيام فى مركز شباب العريش، حيث تفقدت دوائر الحكى والمسرح التفاعلي ولقاء الأجيال وندوات المشاهدة، وقد سبق المعسكر تنفيذ ورشة عمل للجهات المشاركة من وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية ووحدة الحماية العامة للطفل بالمحافظة.

وقد اختتمت الفعاليات باحتفالية أقيمت على مسرح المدينة الشبابية بالعريش وتضمنت أغنيات لفريق الكورال وعرض مسرحية تفاعلية وفقرات استعراضية تعبر عن التراث السيناوى.