شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة أطباء الأسنان ترفض الميزانية وتطالب الصحة بتكليف دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتخذت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، اليوم، الخميس، أبرزها:
- رفض ميزانية عام 2023، مع إحالتها إلى الإدارة المالية لمراجعتها.
- رفض موازنة عام 2025 بالكامل.
- تفويض مجلس النقابة بالتبرع العيني بكراسي الأسنان.
- مطالبة وزارة الصحة بسرعة إعلان حركة التكليف الخاصة بدفعة 2023، مع تكليف مجلس النقابة العامة بالتواصل العاجل مع الوزارة بهذا الشأن.
- رفض تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات بأثر رجعي على الدفعات التي كانت لا تزال في الكليات وقت صدور القرار.
- مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدمة غير الملتزمين من الأطباء في مواقع عملهم، تمهيدًا لإحلال أطباء حديثي التخرج بدلًا منهم.
- رفض مقترح تشغيل خريجي دفعة 2023 في الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا.
- الموافقة على ضم الدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، إلى اللجنة النقابية المكلفة بمتابعة ملف تكليف دفعة 2023 ومناقشته مع الجهات المعنية.
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