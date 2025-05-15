شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة أطباء الأسنان ترفض الميزانية وتطالب الصحة بتكليف دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها، اليوم، الخميس، أبرزها:

- رفض ميزانية عام 2023، مع إحالتها إلى الإدارة المالية لمراجعتها.

- رفض موازنة عام 2025 بالكامل.

- تفويض مجلس النقابة بالتبرع العيني بكراسي الأسنان.

- مطالبة وزارة الصحة بسرعة إعلان حركة التكليف الخاصة بدفعة 2023، مع تكليف مجلس النقابة العامة بالتواصل العاجل مع الوزارة بهذا الشأن.

- رفض تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات بأثر رجعي على الدفعات التي كانت لا تزال في الكليات وقت صدور القرار.

- مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدمة غير الملتزمين من الأطباء في مواقع عملهم، تمهيدًا لإحلال أطباء حديثي التخرج بدلًا منهم.

- رفض مقترح تشغيل خريجي دفعة 2023 في الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحًا.

- الموافقة على ضم الدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، إلى اللجنة النقابية المكلفة بمتابعة ملف تكليف دفعة 2023 ومناقشته مع الجهات المعنية.