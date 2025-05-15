شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يترأس اجتماعا لمتابعة السلع منذ دخولها الموانئ حتى وصولها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة نظم تتبع حركة السلع الأساسية، لاسيما سلعتا القمح والدقيق، وذلك بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى، وممثلين عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وشركة قدرة ايتاك والذين يمثلون تحالف شركات التقنية الدولي X TRACE – NSPAS – QUDA ITAC.

وحضر الاجتماع الوفد الروسي والذى ضم كل من الدكتور أندريه جليزنوف رئيس العمليات الإقليمية، وأندريه كيريلوف الرئيس التنفيذي للعمليات، وأليكسي تيليكوف وكونستانتين ريومكين، كما شارك في الاجتماع ممثلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية اللواء أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي للمجمع والعميد أحمد شاهين، العقيد حاتم الناظر.

كما شارك ممثلي شركة قدرة ايتاك عبد المنعم الحسيني رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد سامح العضو المنتدب، وممدوح الشيشتاوي عضو مجلس الإدارة.

ومن الجانب المصري اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

ويضم التحالف عددًا من الكيانات الدولية المتخصصة في تقنيات التتبع والتكويد الذكي وسلاسل الإمداد الرقمية، وتملك خبرات في العديد من الدول التي تم تنفيذ هذا المشروع بها واثبتت نجاحها وفعاليتها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات التكامل بين الجهات المختلفة، وعلى رأسها التعاون مع الجانب الروسي فيما يتعلق بدراسة تطبيق هذا النظام ، إلى جانب استعراض العرض التفصيلي من مجمع الإصدارات وتحالف الشركات التقنية بشأن تطبيق نظام رقمي متكامل لتتبع حركة السلع الاستراتيجية منذ لحظة دخولها الموانئ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

كما ناقش المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ هذا النظام، وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية، والحد من الهادر والفاقد، وتعزيز الرقابة على سلسلة الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،، على أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي باعتباره شريكًا استراتيجيًا في ملف توريد القمح إلى جانب التعاون في مجالات اخري، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات عنصرًا محوريًا في دعم استقرار الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، كما أعرب عن تقديره للتقنيات المتقدمة التي يقدمها كل من مجمع الإصدارات وتحالف X TRACE – NSPAS – QUDA ITAC.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كافة الأطراف المعنية، استمرار التنسيق الفني والتنظيمي، عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، وضع جدول زمني واضح لتقييم الأداء وتعزيز أطر التعاون المستقبلي.