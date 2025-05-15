شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن تطوير ورفع كفاءة طريق أبو الهول السياحى فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، طريق أبو الهول السياحي، والمقرر أن يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتحسين للخدمات لاستيعاب الحركة المرورية المنتظرة مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ومشروعات التطوير بذلك القطاع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال من المقرر أن تشمل توسعة ورصف الطريق لمسافة 1 كم وعرض 13م، مضيفًا أنها ستتضمن تحسين شبكة الإنارة وتوفير ساحات انتظار وتركيب بلاط إنترلوك بالأرصفة على جانبي الطريق وتهذيب وتجميل الأشجار وتهيئة أكشاك وغرف الكهرباء والغاز والاتصالات وتحسين المظهر الحضاري لها.

وفي ذات السياق، حرص محافظ الجيزة خلال جولته على معاينة الاسطبلات الحضارية الجديدة، والمقامة بمنطقة كفر الجبل للتأكد من جاهزيتها.

واطمأن المحافظ على الاستعدادات الخاصة بتسكين الباكيات وآلية دخول وخروج الدواب والمترددين على الاسطبلات، مشددًا على نائب المحافظ ورئيس حي الهرم باستمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الحضارية.

وحرص المحافظ على إجراء لقاءات مع أهالي المنطقة والتعرف على آرائهم حول أعمال التطوير، موجهًا ببحث عدد من الشكاوى والرؤى والمقترحات التي توجهوا بها خلال الجولة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق.