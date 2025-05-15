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مديرية عمل بورسعيد تعلن 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مشروع للموانئ

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القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت مديرية العمل ببور سعيد عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع "سكاي للموانئ " ،وذلك على مجموعة من المهن منها، مهندسين، وأخصائي سلامة، ومهن فنية، ومحاسبين ، وأخصائي نظم، ومهن أخرى موضحة في الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/10_ZbJZ0Rk1Rnho-udCPYALu0nf2b24yDfO7yHhDsMe8/edit ، على أن تجرى المقابلات يومي 27-28-5-2025 " الثلاثاء والأربعاء "، بديوان عام مديرية العمل ببورسعيد، بحضور ممثلين عن "الشركة" .

وقال عبدالونيس عبدالله مدير المديرية أن مميزات هذه الفرص ،تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتأمين اجتماعي ،وغيرها من الامتيازات ،ودعا الراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم ومعرفة المهن المطلوبة على الرابط السابق .

95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع للموانئ
95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع للموانئ

مديرية عمل بورسعيد تعلن 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع للموانئ
مديرية عمل بورسعيد تعلن 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع للموانئ

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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