شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية عمل بورسعيد تعلن 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مشروع للموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت مديرية العمل ببور سعيد عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مشروع "سكاي للموانئ " ،وذلك على مجموعة من المهن منها، مهندسين، وأخصائي سلامة، ومهن فنية، ومحاسبين ، وأخصائي نظم، ومهن أخرى موضحة في الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/10_ZbJZ0Rk1Rnho-udCPYALu0nf2b24yDfO7yHhDsMe8/edit ، على أن تجرى المقابلات يومي 27-28-5-2025 " الثلاثاء والأربعاء "، بديوان عام مديرية العمل ببورسعيد، بحضور ممثلين عن "الشركة" .

وقال عبدالونيس عبدالله مدير المديرية أن مميزات هذه الفرص ،تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتأمين اجتماعي ،وغيرها من الامتيازات ،ودعا الراغبين في التقديم تسجيل بياناتهم ومعرفة المهن المطلوبة على الرابط السابق .