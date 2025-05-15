شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس رياضية بطعم البرتقال والبندق.. رسالة ماجستير بجامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الملابس الریاضیة أحد أسرع القطاعات الصناعیة نمواً، حیث شھدت في الآونة الأخیرة تطورات ملحوظة سواء في عملیة الغزل والنسیج أو في عملیات التجھیز للحصول على مزایا ووظائف خاصة، وباستخدام تقنية النانو التي "علم دراسة الظواهر والتلاعب بالمواد على المستوي الذري والجزيئى"، بحيث تظهر في تلك المواد النانونية خصائص فيزيائية وكيميائية وحرارية، وبيولوجية مختلفة عن خصائص المواد الأصلية لمعالجة وتجهيز خامات تريكو قطن لتوظيفها في مجال الملابس الرياضية بمعاونة بعض من المستخلصات الطبيعية لإكساب تلك الخامات خواص وصفات معينة.

كان هذا هو موضوع رسالة الماجستير للباحثة هاجر خالد حامد سليمان والتى تمت مناقشتها في قسم الملابس والنسيج كلية الأقتصاد المنزلي جامعة المنوفية تحت إشراف أ.د سكينة أمين محمود وأ.م.د أسماء السيد عبد المعطي، وتم المناقشة مع أ.د أمال أحمد محمد العدوي وأ.د محمد عبد الحميد حجاج.



وخلال الرسالة استخدمت الباحثة هاجر بعض من قشور المستخلصات الطبيعية من قشر البرتقال وقشر البندق، واستخراج محلول صبغى يمكن من خلالة عمل معالجة لخامة التريكو القطن عن طريق صباغتها، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه تم استخدام هذه الأنواع من القشور خصيصاً لما لها من وفرة لذلك النبات داخل مصر وما تحتويه من مركبات فينولية ومركبات أخرى لها القدرة على محاربة البكتريا، واتبع البحث المنهج التجريبي لدراسة تحسين خواص الملابس الرياضية باستخدام تقنية النانو وبعض المستخلصات الطبيعية، وقد تطرقت الباحثة إلى إجراء بعض من الاختبارات المعملية لمعرفة خواص تلك الخامات المعالجة بتلك المستخلصات والنانو، ومن تلك الاختبارات هي اختبار وزن المتر المربع، واختبار سمك الأقمشة، واختبار درجة نفاذية الأقمشة للهواء، واختبار قوة الإمتصاص بالزمن معامل التوصيل الحرارى.

حققت نتائج المعالجة بالنسبة لسمك الخامة فى المعالجة بقشر البرتقال أعلى نتائج عند تركيز 10%، بينما عند المعالجة بقشر البندق حقق أعلى متوسط حسابى عن قشر البرتقال عند تركيز 20% و30%، بينما فى المعالجة بالنانوسيلفر عند تركيز 3% حقق أعلى متوسط حسابى، بينما بالنسبة لنفاذية الهواء حققت أثر إيجابى لزيادة تركيز المعالجة بمستخلص قشر البرتقال عند تركيز 30% بمعدل أعلي عن قشر البندق عند نفس التركيز، وأما بالنسبة للمعالجة بالنانوسيلفر عند تركيز 3% حيث بلغت متوسط 154,8 جرام تقريباً ، بينما قوة الإمتصاص للمعالجة بقشر البرتقال كان لها أثر إيجابي لزيادة تركيز المعالجة عند تركيز 30% أقل متوسط حسابي و 20% أقل متوسط حسابي عند المعالجة بقشر البندق بينما عند المعالجة بالنانوسيلفر كان لصالح العينة المعالجة بتركيز 3% عن غيرها من تركيزي 1% و 2%.

و بالنسبة للفروق في التواصل الحراري حققت العينات القياسية أعلى متوسط لقشر البندق عن المعالجة بقشر البرتقال أما لصالح العينة بتركيز 2% و 3% عن تركيز 1% بالنانوسيلفر.

وحققت مقاومة البكتريا المعالجة بقشر البندق أعلى متوسط حسابي مقارنة بالمعالجة بقشر البرتقال عند تركيز 30% بينما حققت التركيز 3% أعلى متوسط بالمعالجة بالنانوسيلفر لمقاومة البكتريا.