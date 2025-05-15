رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى برئيس هيئة الشراء الموحد لبحث آليات تعزيز التعاون

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين الهيئتين في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في ضمان انتظام سلاسل الإمداد الطبي، من أدوية ومستلزمات طبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في هذا المجال الاستراتيجي.

وأشار السبكي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى استعراض جهود الدولة في ملف توطين الصناعة الطبية، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن، وأن هناك أولوية قصوى لدعم وتشجيع المنتج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز الأمن الصحي.

كما أكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون لها دور مهم ومحوري في جهود توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إمكانية إتاحة بعض المواقع والمنشآت التابعة للهيئة لتكون مراكز للبحث والتطوير لشركات المستلزمات الطبية الجادة في التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف السبكي أن اللقاء تناول أيضًا التنسيق الجاري مع هيئة الشراء الموحد فيما يخص إنشاء المخازن المركزية داخل منظومة الرعاية الصحية، لما لها من دور كبير في تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الاستراتيجية المطلوبة، طبقًا لاحتياجات منشآت الهيئة بكفاءة وجودة واستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، على أهمية التكامل بين الجهات المعنية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحقيق الأهداف القومية في تطوير القطاع الصحي ودعم توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الطبية الأساسية.

كما أضاف ستيت أن هيئة الشراء الموحد تضع في أولوياتها التعاون مع مقدمي الخدمة الرئيسيين وعلى رأسهم الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير احتياجاتهم من المستلزمات والأدوية بشكل منتظم وفعال، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الطبي، بما يدعم استقرار الخدمة الصحية ويخدم المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.