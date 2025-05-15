شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى عمومية الأسنان بعد مقترح وقف القيد للدفعات الجديدة.. والنقابة: لا نقبل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجمعية العمومية لـ نقابة أطباء الأسنان حالة من الجدل، عقب مطالبة عدد من خريجي دفعة 2023 بطرح مقترح لوقف قيد الدفعات الجديدة في جداول النقابة، كخطوة تصعيدية للضغط على وزارة الصحة للإسراع في إصدار قرارات التكليف الخاصة بهم للعمل في مستشفيات الوزارة.

وفي المقابل، رفض أعضاء آخرون بالجمعية العمومية هذا المقترح، معتبرين أنه يمثل اعتداءً على حقوق الأطباء الجدد الراغبين في دراسة وممارسة مهنة طب الأسنان، مؤكدين عدم قبول اتخاذ إجراءات "عدائية" ضد الدفعات المقبلة.

من جانبه، شدد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، على أن النقابة ترفض الانسياق وراء مشاعر الغضب لدى خريجي دفعة 2023 بسبب تأخر التكليف، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار بوقف القيد يمثل ظلما كبيرا للدفعات المقبلة.

وقال عبد الهادي: "لا يجوز منع الخريجين الجدد من التسجيل في النقابة، لأن القيد في الجداول هو شرط أساسي وواجب قانوني لمزاولة مهنة طب الأسنان، وعدم التسجيل يمنع الأطباءمن العمل"، مؤكدا أن النقابة تسعى لحل أزمة التكليف بطرق مدروسة دون الإضرار بحقوق الأطباء الجدد أو المساس بمستقبلهم المهني.



