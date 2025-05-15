شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمرات تستضيف ختام تصفيات دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب مصر لقطاع القاهرة الكبرى وشمال الوجه القبلي، والتي استضافتها ملاعب المدينة الرياضية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، بمشاركة واسعة من فرق تمثل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، والمنيا في أجواء رياضية حماسية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الفعاليات عدد من الشخصيات العامة وقيادات العمل الشبابي والرياضي، من بينهم الدكتور سيد حزين مدير عام الإدارة المركزية لمراكز الشباب والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد ومدير عام الحوكمة والرقابة بوزارة الشباب والرياضة، وقيادات مديريات الشباب والرياضة وممثلي الهيئات الرياضية بالمحافظات المشاركة، وعضاء مجلس الإدارة دكتورة ولاء عبد الفتاح ،أسامة صقر، ودكتور محمد عمرو عبد السلام، دكتور محمد السادات.

تنوعت الفعاليات بين مسابقات خماسي كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، وكرة اليد، إلى جانب أنشطة مجتمعية وثقافية، أبرزها فعاليات أندية الفتاة والمرأة التي شملت عروضًا في كرة القدم النسائية، ومعرضًا فنيًا للحرف اليدوية والتراثية، عكس طاقات الإبداع والابتكار لدى المشارِكات، ودور مراكز الشباب في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور ماجد العزازي بالتنظيم رفيع المستوى والتفاعل الكبير من فرق المحافظات، مؤكدًا أن هذه التصفيات تمثل نموذجًا ناجحًا لتفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وقال: "ما تحقق اليوم هو ترجمة عملية لرؤية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز جذب حقيقي، ومنصات لاكتشاف وصقل المواهب، وبناء الشخصية الوطنية المتكاملة."

كما وجه العزازي الشكر إلى الإدارة المركزية لمراكز الشباب بقيادة الدكتور سيد حزين، وإدارة المدينة الرياضية بالأسمرات بقيادة الأستاذ محمود فوزي، مشيدًا بتكامل الجهود لإنجاح الفعالية.

من جانبه، ثمّن الدكتور محمد سليمان نجاح الفعالية من حيث التنظيم والمشاركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة في مراكز الشباب، مؤكدًا أن:

"الاتحاد العام لمراكز شباب مصر يضع على رأس أولوياته تطوير بيئة العمل داخل المراكز بما يضمن الاستدامة، وتوفير مناخ داعم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بكفاءة وعدالة."

واختُتم الحدث بتكريم الفرق الفائزة في مختلف المنافسات، وتوزيع الكؤوس والميداليات وسط أجواء احتفالية عبرت عن روح الإنجاز والانتماء، كما شهد الحفل الختامي فقرات فنية وفولكلورية جسدت التنوع الثقافي للمشاركين.

ويؤكد الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في ختام الفعاليات التزامه بمواصلة دوره في دعم الشباب، وتوفير البيئة الملائمة لممارسة الرياضة والابتكار، بدعم وتوجيه من معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة في جميع ربوع الجمهورية.

دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي



دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي



دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي



دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي



دوري مراكز الشباب بالقاهرة وشمال الوجه القبلي1