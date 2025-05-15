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"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

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"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دروي نايل والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سپورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط.

وذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها.

وأكد المجلس على استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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