شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دروي نايل والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سپورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط.

وذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها.

وأكد المجلس على استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن.