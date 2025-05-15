شكرا لقرائتكم خبر عن حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس طالب متهم بمحاولة أداء الامتحان، بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بأحد معاهد السياحة في أبو النمرس وفرد أمن بالمعهد 4 أيام على ذمة التحقيقات .

واستدعت النيابة وكيل المعهد، لسماع أقواله، بالإضافة إلى استجواب الطالب المتهم.



وقال مقدم البلاغ أنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

محامي رمضان صبحي ينفي صلته بالمتهم أو الواقعة: لم نتلقَّ أي استدعاء رسمي

من جانبه، نفى أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك الآتي:

- ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.

- لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية.