شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على فرد أمن خاص، لبيان حقيقة تورطه في تسهيل دخول طالب، لمعهد سياحة بمنطقة أبو النمرس، لأداء الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعد أن تم ضبط الطالب، وجارى تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورط شخص آخر في ارتكاب الواقعة.



وتم الاستماع لأقوال وكيل المعهد، بالإضافة إلى استجواب الطالب المتهم.



وذكر مقدم البلاغ أنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.



من جانبه، نفى أشرف عبد العزيز، محامى رمضان صبحى، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك لآتي:



- ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.

- لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أى اتهام للاعب حتى تاريخه.

- نؤكد أن رمضان صبحى لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أى علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

- ونهيب بجميع وسائل الإعلام تحرّى الدقة قبل نشر أو تداول أى معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته.