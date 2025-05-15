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114 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية فى مختلف أرجاء قطاع غزة

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114 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية فى مختلف أرجاء قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 114 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية فى مختلف أرجاء قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتوقعت حركة حماس، دخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا وفق التفاهمات التى جرت مع الطرف الأمريكى وبعلم الوسطاء.

قالت الحركة في بيان أوردته القاهرة الإخبارية: "نتوقع الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء مفاوضات شاملة بشأن جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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