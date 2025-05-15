شكرا لقرائتكم خبر عن 114 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية فى مختلف أرجاء قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 114 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية فى مختلف أرجاء قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتوقعت حركة حماس، دخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا وفق التفاهمات التى جرت مع الطرف الأمريكى وبعلم الوسطاء.

قالت الحركة في بيان أوردته القاهرة الإخبارية: "نتوقع الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء مفاوضات شاملة بشأن جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار".