شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لعام 1446 هـ، وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 14 مايو الجارى لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة، فقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1446هـ / 2025 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة.

وحرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على إتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الإلتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.