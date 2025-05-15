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إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط إعلان مسابقة معلمى الحصة كالتالى:

-  الإعلان عن مسابقة التعيين لمعلمى الحصة فى شهر يونيو المقبل.

- رفع الحد الأقصى لتعيين معلمي الحصة حتى 45 عاما.

- مسابقة التعيين مخصصة فقط لمن سبق وعمل معلما بالحصة لدى الوزارة.

- قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء.

- اختصار إجراءات تعيين معلمي الحصة للحد الأدنى لسرعة تعيينهم.

- تيسيرات فى المسابقة منها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم إنجليزى.


انفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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