شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط إعلان مسابقة معلمى الحصة كالتالى:

- الإعلان عن مسابقة التعيين لمعلمى الحصة فى شهر يونيو المقبل.

- رفع الحد الأقصى لتعيين معلمي الحصة حتى 45 عاما.

- مسابقة التعيين مخصصة فقط لمن سبق وعمل معلما بالحصة لدى الوزارة.

- قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء.

- اختصار إجراءات تعيين معلمي الحصة للحد الأدنى لسرعة تعيينهم.

- تيسيرات فى المسابقة منها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم إنجليزى.