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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط إعلان مسابقة معلمى الحصة كالتالى:
- الإعلان عن مسابقة التعيين لمعلمى الحصة فى شهر يونيو المقبل.
- رفع الحد الأقصى لتعيين معلمي الحصة حتى 45 عاما.
- مسابقة التعيين مخصصة فقط لمن سبق وعمل معلما بالحصة لدى الوزارة.
- قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء.
- اختصار إجراءات تعيين معلمي الحصة للحد الأدنى لسرعة تعيينهم.
- تيسيرات فى المسابقة منها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم إنجليزى.
انفوجراف
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