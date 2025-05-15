شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: القمة العربية تتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر





استقبل رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، الوفد الإعلامي الرسمي لجامعة الدول العربية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجمهورية بأعضاء الوفد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في عملهم وبما يعزز أواصر الأخوة والترابط بين الشعوب، ويرسخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة.

وأوضح الرئيس العراقي، أن احتضان بغداد لـ مؤتمر القمة يأتي انطلاقا من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء وبما يحفظ مصالح شعوبنا، ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام، مؤكدا أن مؤتمر القمة سيناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وأشار الرئيس إلى الدور المحوري للإعلام في تحقيق التواصل بين الجمهور وصناع السياسات وتعريف الرأي العام بالخطط والاستراتيجيات المنشودة والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات دول المنطقة وشعوبها في الرفاه والازدهار.

وجدد الرئيس العراقى دعم العراق للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي الشأن السوري أكد فخامة الرئيس أهمية احترام إرادة الشعب السوري بجميع مكوناته، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة. كما أعرب فخامته عن أمله بنجاح المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الرئيس العراقى إلى ضرورة إنهاء النزاع في السودان واليمن، مؤكدا أن العراق يدعم استقرار البلدين والسلام في المنطقة.

وسلط رئيس العراق الضوء على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي ينعم به العراق حالياً، وتطور علاقاته بمحيطيه الدولي والإقليمي.

ودعا الإعلاميين إلى نقل الصورة الحقيقية عن الاستقرار الأمني في العراق والتعايش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي، وتعريف العالم بالخطوات التي تم إنجازها على صعيد تثبيت النظام الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وامتنانهم للسيد الرئيس، مؤكدين حرصهم على تعضيد أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب الشقيقة من خلال عملهم الإعلامي الرامي إلى نقل الأحداث وإيصال الحقيقة بشكل شفاف للعالم أجمع.

وأعرب الوفد الإعلامي عن أمله بنجاح مؤتمر القمة في بغداد وتحقيقه لأهدافه في تلبية تطلعات الشعوب في السلام والرخاء والازدهار، مثمنين الجهود التي يبذلها العراق على صعيد انعقاد القمة واستضافة أشقائه.