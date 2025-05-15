شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو لا يكترث لمصير المحتجزين ويقود حربا بلا نهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل خطرا على المنطقة والعالم ما يستوجب ردا دوليا حازما".

أضافت حماس في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، أن "إصرار نتنياهو على التفاوض دون وقف الحرب يعكس رغبته في كسب مزيد من الوقت، موضحة أن نتنياهو لا يكترث لمصير المحتجزين ويقود حربا بلا نهاية".



وأشارت إلى أن العملية التفاوضية هدفها وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى.