شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل الإمارات فى ثالث محطات جولته الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل إلى الإمارات، وهى آخر محطات جولته الخليجية التى بدأها الثلاثاء الماضى بالرياض.

تمثل زيارة الرئيس دونالد ترامب دولة الإمارات، محطة بارزة في مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل على تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المشتركة في التنمية والازدهار.



وتجسد الزيارة عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو نصف قرن بين البلدين، والتي حافظت على متانتها وتطورها المستمر، إذ تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الزيارة بأنها "عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط"، فيما يرى مراقبون أن اختيار ترامب الخليج مرة أخرى كأول محطة له يأتي تأكيداً على أهمية دور المنطقة في المجالات المختلفة.