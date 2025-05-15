شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشئون الإسلامية يطلق معسكر “أبى بكر الصديق” الأول لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس وفد يضم (50) مشاركًا من ذوي الهمم وذويهم، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية متجهين إلى مدينة الإسكندرية؛ للمشاركة في فعاليات معسكر “أبي بكر الصديق” التثقيفي الأول لذوى الهمم، وذلك في إطار اهتمام المجلس بتنمية قدراتهم ومواهبهم، وبرعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس.

ويأتي هذا المعسكر تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تقديم خدمات تدريبية وتثقيفية متخصصة ومتميزة لكافة الفئات، وفي مقدمتها ذوي الهمم.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهاراتهم الاجتماعية والرياضية والفنية، وتعزيز دمجهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية؛ بالإضافة إلى تقديم برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة؛ وتنظيم ورش عمل فنية وحرفية، وأنشطة رياضية وألعاب جماعية، وتقديم عروض ترفيهية وثقافية، وتنظيم محاضرات توعوية للأهالي والمرافقين، كما يهدف المعسكر إلى عقد جلسات دعم نفسي وتنمية ذاتية.

ويتضمن برنامج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جوانب علمية وثقافية لذوي الهمم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمعالم الأثرية والدينية في محافظة الإسكندرية، ضمن برامج السياحة المعرفية والدينية التي ينفذها المجلس.

وتسعى هذه المبادرات إلى دعم ذوي الهمم وتمكينهم، وتعريفهم بجوانب متعددة من الثقافة والحضارة المصرية، في إطار رؤية شاملة تُعلي من قيم الدمج والمواطنة والوعي.