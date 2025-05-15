شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتحسين أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن حقوقهم وتكفل لهم سبل العيش الكريم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مشاركته في الاحتفالية السنوية لـ عيد العمال، والتي أقيمت اليوم بحضور محمد جبران وزير العمل وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية بالمحافظة على رأسهم وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبتنظيم الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برئاسة محمد كامل، وذلك لتكريم 280 عاملًا من مختلف الشركات والهيئات التابعة للمحافظة في إطار تقدير جهود العمال المتميزين ودورهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن الاحتفالية تحمل في طياتها معاني التقدير والعرفان لكل يد تعمل وتنتج، مؤكدًا أن العمال هم جنود التنمية وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وأكد محافظ الجيزة، الاستمرار في تعزيز ثقافة التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث للعمال بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ الجيزة، الشكر لكافة العاملين بمحافظة الجيزة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم، داعيًا إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق من أجل تحقيق التنمية المستدامة.