شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر تزور مشروع مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الهيئة القومية للأنفاق، السفيرة أنجلينا أيخهورسيت، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بموقع الأعمال الجارية لمشروع مترو الإسكندرية.

وتأتى هذه الزيارة تأكيدًا على عمق التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تطوير البنية التحتية لوسائل النقل المستدام، ودعم التحول نحو أنظمة نقل جماعي ذكية وصديقة للبيئة.

ورافق السفيرة وفد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وكان في استقبال الوفد من جانب الهيئة القومية للأنفاق: المهندس إبراهيم بخيت – نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد كامل – مدير مشروع مترو الإسكندرية.

وخلال الزيارة، تم استعراض معدلات تنفيذ المشروع وأهدافه فى خدمة مواطني محافظة الإسكندرية، ودوره المرتقب في إحداث نقلة نوعية فى منظومة النقل الجماعى الأخضر.



رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر تزور مشروع مترو الإسكندرية



جانب من الاجتماع



