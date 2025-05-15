شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تكشف معايير جديدة تشمل دليلا قوميا للتجهيزات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة المصرية تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها الاستراتيجية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية، من خلال إصدار وتطبيق معايير علمية واضحة تضمن الأمان والجودة في جميع مراحل تقديم الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التغيير المستمر في احتياجاتنا الصحية يمثل الدافع الأساسي وراء التحديث المستمر لمعايير الجودة الصادرة عن "جهار"، بما يضمن مواكبتها لأحدث التطورات العالمية، إلى جانب تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأضاف أن تحديث المعايير والدلائل الاسترشادية الصادرة عن "جهار" يعد جزءا من مشروع وطني كبير يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل مواطن، إلى جانب تعزيز الفائدة الاقتصادية والتنموية للقطاع الصحي من خلال رفع كفاءته وتأكيد استدامته، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "احتياجاتنا تتغير.. معاييرنا تتطور"، والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، بحضور د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية.

وأكد د.أحمد طه، حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن تكون كل منشأة صحية في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة، قادرة على تقديم خدمة صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، من خلال الالتزام بتطبيق معايير جودة وطنية مبنية على أسس علمية واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن الأمان والجودة في كل مراحل تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف، أن دور الهيئة لا يقتصر على تطبيق معايير الجودة فحسب، بل يمتد إلى إعادة الثقة في النظام الصحي المصري، مشيرا إلى أن التحديث المستمر للمعايير هو خطوة أساسية نحو تعزيز سلامة المرضى بالرعاية الصحية، ويتم في بيئة تشاركية تجمع كافة أطراف المنظومة الصحية بهدف تحسين كفاءة المنشآت الصحية وضمان رضا المواطنين عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المنظومة الصحية ترتكز على اصدار معايير الجودة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وضمان العدالة في الوصول إلى خدمات آمنة وفعالة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجالات الرعاية الصحية، كشف د.أحمد طه، عن أخر اصدارات الهيئة من كتب معايير جودة الخدمات الصحية، والتي شملت الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، ودليل معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة ومراكز الاستشفاء الطبي، ودليل معايير مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، إلى جانب النسخة المحدثة من دليل معايير المستشفيات إصدار 2025.

وفي سياق متصل، أعلن د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حصول تحديث معايير اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية - إصدار 2025، على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا" بنسبة تطابق مع المعايير الدولية 99.6% ،في انجاز يمثل تتويجاً لجهود الهيئة نحو تحسين مستوي الخدمات الصحية بالرعاية الأساسية، مشيراً إلى إشادة "الاسكوا" بمعايير اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية لتلبيتها كافة متطلبات الاعتماد الدولي، واعتمادها على مرجعية تنظيمية وقانونية معترف بها عالمياً، بما يعكس إلتزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية بالمنظومة الصحية.

وخلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية، أكد د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها من أهم الأذرع التنفيذية في ضمان جودة وأمان الخدمات الصحية، مشيدا بتوجهها المستمر نحو التحديث وتبني المعايير الحديثة التي تدعم تحقيق جودة التغطية الصحية الشاملة، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين مخرجات المنظومة الصحية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاعيين الحكومي والخاص، لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الجودة الوطنية يعد أداة محورية في رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.

ومن جانبه، أوضح د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ان بداية طريق الإصلاح بالنظام الصحي هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتباره أولى الخطوات الجادة نحو تحقيق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في محافظات جديدة، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، مع التأكيد على دعم مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية لتأهيلها وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من "جهار"، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية وسلامة المرضى.

وأضاف، أن مصر ماضية بثبات في ريادة مشهد الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، مستندة إلى إرادة قوية ورؤية واضحة نحو مستقبل صحي أفضل.

وأكد د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، على إلتزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء والتوريد الطبي، بالإضافة إلى تسخير أدوات التحول الرقمي لضمان إدارة ذكية وفعالة للموارد، بما يدعم المنشآت الصحية في الوصول لتطبيق معايير الاعتماد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن التكامل المؤسسي بين هيئة الشراء الموحد وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية يعد نموذجا رائدا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل فعال ومستدام، من خلال المواءمة بين الاحتياجات الواقعية للمستشفيات والمعايير الوطنية المعتمدة.

وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق تطبيق المعايير الصادرة عن "جهار" داخل مختلف القطاعات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة د.أحمد طه، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، برئاسة د.هشام ستيت، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات كمصدر فني واسترشادي لتحديد الاحتياجات الفعلية من الأجهزة الطبية المطلوبة لتحقيق الكفاءة التشغيلية للمنشأة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، إلى جانب التعاون في تنفيذ حملات توعية وتدريب للمنشآت الصحية عن " الدليل القومي للتجهيزات الطبية " وذلك لضمان نشر الوعي بأهميته.

وفي ذات السياق، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون مع نادي صيادلة مصر، لتدريب الصيادلة في مجال جودة واعتماد الرعاية الصحية بأحدث المناهج العلمية والأساليب التدريبية الفعالة التي تتماشي مع أفضل الممارسات، وذلك لإعداد وتخريج كوادر بشرية صيدلانية مؤهلة لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا، وذلك عن طريق تصميم برامج تدريبية في مجال جودة واعتماد الرعاية الصحية مشتملة على المناهج العلمية وأساليب تدريبية فعالة تتماشي مع أفضل الممارسات، كما سيتم تنسيق زيارات ميدانية لفرق الدعم الفني بالصيدليات بهدف تعزيز جاهزيتها، ورفع كفاءتها لتطبيق معايير "جهار".