شكرا لقرائتكم خبر عن جدل فى عمومية أطباء الأسنان بسبب تبرع "العلاج الطبيعى" للصحة والان مع تفاصيل الخبر

أثار قرار نقابة العلاج الطبيعي بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم 44 وحدة تابعة لوزارة الصحة، جدلا واسعا داخل الجمعية العمومية لـ نقابة أطباء الأسنان، وسط مطالبات من بعض الأعضاء باتخاذ خطوة مماثلة لدعم أزمة تكليف دفعة 2023 من خريجى طب الأسنان.

وطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص تبرع مالي من قبل النقابة لصالح وزارة الصحة، على غرار ما قامت به نقابة العلاج الطبيعي، في محاولة لتخفيف حدة أزمة التكليف.

من جانبه، وتعليقا على الأمر، أوضح الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أنه تواصل مع الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، لمعرفة تفاصيل قرار التبرع، حيث أشار الأخير إلى أن تكلفة وحدة العلاج الطبيعي الواحدة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، وأن التبرع جاء في إطار احتواء غضب الخريجين.

وأكد عبد الهادي، رفضه لمقترح التبرع المالي المباشر لوزارة الصحة، مشددا على غياب الضمانات التي تكفل توجيه هذه المبالغ بشكل فعلى لحل مشكلات أطباء الأسنان، واقترح بديلا يتمثل في التبرع العيني بعدد من كراسي عيادات الأسنان لصالح وحدات وزارة الصحة، بالتعاون مع أحد المصانع المتخصصة، مع تخصيص ميزانية محددة لهذا الغرض.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيتم طرحه رسميا خلال الاجتماعات المقبلة مع وزارة الصحة ضمن مناقشات ملف تكليف دفعة 2023، لافتا إلى أن تكلفة الكرسى الواحد تصل إلى نحو 350 ألف جنيه وفقا لتقديرات الإدارة الهندسية.

ولفت الدكتور حسين عبد الهادى، إلى أن الجمعية العمومية قد فوضت مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كراسي عيادات الأسنان بالوحدات الصحية، دعمًا لخريجي 2023 وتيسيرًا لملف التكليف داخل وزارة الصحة.