شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره الموريتانى لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتانى اليوم الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى بغداد.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، مبديًا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين خلال الشهر الجارى فى نواكشوط.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق المتبادل ازاء مختلف القضايا العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والاستفادة من القدرات المتوافرة لدى البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث بحث الوزيران المستجدات فى غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء، وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق بين الجانبين بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار.