شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره الصومالى على هامش الاجتماع التحضيرى للقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس مع عبد السلام عبدى على، وزير الخارجية والتعاون الدولى الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى العاصمة بغداد.

قدم الوزير عبد العاطى التهنئة لنظيره الصومالى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط مصر والصومال، والتى تم ترفيعها فى يناير 2025 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائى ودفع أطر التعاون القائمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال الشقيق، وضرورة العمل على تعزيز جهود الأمن والاستقرار، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل. كما جدد التزام مصر بالمشاركة الفعالة فى الجهود الأفريقية المشتركة لدعم بناء القدرات الصومالية وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، منوها إلى أن مصر تقوم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف دعم بعثة الدعم الأمنى التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال، بما يضمن قيامها بأداء مهامها بكفاءة وفعالية. وشدد على أهمية تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على الأمن والاستقرار، فى إطار من الاحترام الكامل للسيادة الصومالية.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالى عن تقديره للدور المصرى الداعم لتحقيق الاستقرار فى الصومال، مثمنًا مشاركة مصر فى بعثة الاتحاد الأفريقى للدعم والاستقرار فى الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية. كما أكد على حرص الحكومة الصومالية على توثيق أواصر التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها فى مختلف المجالات.