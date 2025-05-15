شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة: دعم رئاسى كبير وطفرة غير مسبوقة فى قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، ندوة موسعة، بحضور المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، فضلا عن استعراض جهود وخطة عمل الوزارة لتطويرالشركات التابعة وتحسين نتائج الأعمال، وآخر الإجراءات ضمن المشروع القومى للغزل والنسيج والارتقاء بالصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير.

الهيئة الوطنية للاعلام أدار الندوة حمدى رزق، عضو الهيئة، بحضور عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، سامح محروس، أعضاء الهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات، المستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لرئيس الهيئة، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، ومن وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة ورشا عمر، مساعد الوزير.

فى بداية الندوة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، بالمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وقال أن الوزير شخصية محبة ومقدرة لصحافة مصر القومية ونموذج مهنى مشرف حقق كثير من النجاحات بما يمتلكه من خـبرات مـهـنـيـة كبيرة.

وأكد الشوربجى أن قطاع الأعمال العام، شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشار إلى نقلة نوعية نشهدها ببوادر ثمار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذى انطلق بشركات وكيانات ومصانع عملاقة تمثل أهمها فى المصنع الأكبر عالميًا للغزل فى المحلة الكبرى، فضلا عن إجراءات وخطوات حكومية سريعة انطلاقا من الزراعة وحتى التصنيع النهائى لاستعادة أمجاد مصر فى هذه الصناعة وعودة ريادتنا العالمية.

الهيئة الوطنية للإعلام

وأشاد الشوربجى بالجهود المكثفة والمثمرة للوزارة فى ملفات الصناعات الكيماوية والدوائية بمنتجات ومستحضرات تلبى احتياجات السوق المحلى وتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، فضلا عن مشروعات كثيرة بالصناعات المعدنية وإعادة إحياء شركة النصر للسيارات والتى بدأت الإنتاج فعليا وتستعد لخطوات أكبر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروعات التطوير بشركات السياحة والفنادق والتشييد والتعمير.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى أن صحافة مصر القومية ستكون دوما على العهد سندا وداعما للدولة ومؤسساتها وأولويات شعبها وإحدى أهم أدوات قوتها الناعمة، منابر صحفية عملاقة تثقيفًا وتنويرًا وتوعيًة، وأشار إلى استمرار ممارسة المؤسسات الصحفية القومية دورها الوطنى المعتاد وتكثيف جهودها فى الوقت الراهن لمواجهة الشائعات بالحقائق وكشف الأكاذيب بالدلائل، وتنمية الوعى بالرصد والشرح والتحليل كخط دفاع أول عن الوطن والشعب ويتنامى دورها فى ظل الأوضاع المتأزمة التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

واختتم الشوربجى كلمته قائلا: نحن فى الهيئة الوطنية للصحافة على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف الملفات فى إطار العمل التكاملى والتنسيقى بين مؤسسات الدولة.

وخلال الندوة، دار نقاشا موسعا بين الحضور ووزير قطاع الأعمال العام، حول جهود الوزارة لتطوير الشركات التابعة وخطة العمل الراهنة والمستقبلية لتحسين نتائج الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإحياء شركة النصر للسيارات وتطوير الصناعات الدوائية والكيماوية وغيرها من الملفات ذات الأولوية.

فى بداية كلمته، وجه المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة، مثمنا الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة والصحف القومية فى دعم قضايا الإصلاح والتنمية ونشر الوعى وتوضيح الحقائق للرأى العام وتعزيز الشفافية، ومؤكدا الحرص على استمرار التواصل البنّاء لعرض الحقائق والإنجازات، وأعرب عن سعادته باللقاء وسط هذا الجمع الكبير من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، موجها الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجى، على تنظيم هذه الندوة المهمة.

وأكد الوزير أن استراتيجية العمل التى تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، موضحا أنها تنبثق من ثلاثة مرجعيات رئيسية هى "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف المهندس محمد شيمى أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومى، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وذلك من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجى، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته.

أشار الوزير إلى أن استراتيجية العمل تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادى للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، لافتا إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.

الهيئة الوطنية للإعلام

وتابع المهندس محمد شيمى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتى ضمن المحاور الأساسية فى الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف المهندس محمد شيمى أن تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP"، موضحا أنه فى إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التى تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا.

كما أكد الوزير أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشهد نموا فى الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالى 2024/2025 – وفق المؤشرات المبدئية- تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافى ربح نحو 17 مليار جنيه.

وتطرق الوزير إلى العديد من المشروعات قصيرة الأجل التى تم الانتهاء منها مؤخرا أو جارى الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، فى مقدمتها تشغيل مصانع المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومن بينها أكبر مصنع للغزل فى العالم ومحطة للكهرباء فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع تقدم الأعمال فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل مصنع للغزل ومجمع للنسيج ومصانع لتحضيرات النسيج والصباغة فى شركة غزل المحلة بالإضافة إلى مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إلى جانب المرحلة الثالثة والأخيرة والتى تشمل مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والمجمع الجديد بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع للغزل والتريكو والصباغة والتفصيل فى كل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا، إلى جانب مصانع النسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، والمزمع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وفى شركات الأدوية التابعة، أوضح المهندس محمد شيمى أنهتم تنفيذ العديد من المشروعات للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية، شملت تطوير شامل أو جزئى لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، منها تطوير منطقة وخطوط إنتاج الأقراص والكبسول بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء مصنع لإنتاج المستحضرات للاستعمال الخارجى بشركة مصر للمستحضرات الطبية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وإعادة تأهيل مخازن الخامات ومنطقة سحب الخامات ومعمل جديد لدراسات الميكروبيولجى بشركة القاهرة للأدوية، وجارى الانتهاء قريبا من مشروعات أخرى منها إعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل والمجفد ومخزن المستلزمات الأولية بشركة النيل للأدوية، ومصنع للمطهرات بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وتطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطى مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية، وإعادة تأهيل مصنع البيتالاكتام بشركة مصر للمستحضرات الطبية، وإضافة ماكينة تشريط لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، مضيفا أنه جارى العمل على تنفيذ مشروعات أخرى بشركة النصر للكيماويات الدوائية تشمل تطوير مصنع إنتاج الخامات لأدوية السكر وأملاح المحاليل الطبية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى، وإحلال خط تعبة المحاليل الوريدية كبيرة الحجم لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب مشروعات مستقبلية مثل خطى إنتاج المراهم والأمبول بشركة ممفيس للأدوية.

وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات المعدنية شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء فى إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعى 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع)، كما الانتهاء من إنشاء مسبكى الزهر والصلب بطاقة 10000 طن فى شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسيرالخامات بشركة المناجم والمحاجر، مشيرا إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومنيا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعى لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.

أما قطاع الصناعات الكيماوية، فقد شهد تنفيذ عدد من المشروعات منها إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما فى أسوان، المتوقف منذ 5 سنوات، كما يجرى حاليا إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما باستثمارات 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه أحدهما لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 800 طن / يوم، والآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 600 طن / يوم، كما يجرى تنفيذ مشروع إعادة إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة منذ 5 سنوات، حيث يجرى حاليا تنفيذ خطة إصلاح عاجلة (مرحلة أولى) لإعادة تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بطاقة 1200 طن و1725 طن على التوالى، على أن تشمل المرحلة الثانية تطوير شامل وتحديث التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجى، أما فى شركة النصر للأسمدة بالسويس فهناك مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن / يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وفى شركة طنطا للكتان تم إعادة تأهيل مصنعى الكتان والخشب الحبيبى، وإعادة تشغيل خط إنتاج الخشب الملصق، وإحلال وتجديد مصنع رقائقتبطين الألومنيوم بشركة مطابع محرم الصناعية، ورفع كفاءة وحدتى الملح بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وتوريد وتركيب وحدة غسيل الملح بطاقة 150 طن / ساعة بملاحة سبيكة بالعريش التابعة لشركة النصر للملاحات، لافتا إلى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها أيضا مثل مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire) بطاقة 18 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع تطوير صناعة السيور بشركة ناروبين لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع جودة المنتج.

وفيما يخص قطاع السياحة والفنادق، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ وتشغيل مشروع الصوت والضوء لأول مرة بالإسكندرية فى قلعة قايتباى، بالإضافة عروض الواقع الافتراضى VR بمواقع أثرية، وتطوير فندق نفرتارى أبوسمبل المملوك لشركة إيجوث فى أسوان، وجارى الانتهاء من تطوير مطعم خان الخليلى التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، فضلا عن مشروعات سكنيةتجارية لشركة المعمورة منها "المعمورة لافي" و"المعمورة ريفية" بالإسكندرية ومشروعى "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع تطوير وتشغيل مبنى "سيمون آرزت" التاريخى التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية فى بورسعيد.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحيةومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخى بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندى بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله فى النشاط الفندقى، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع تطوير فندق شبرد بوسط القاهرة،ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة"، وفندق أركان برأس البر، وملحق لفندق شتيجبنبرجر اللسان بدمياط، ومشروع امتداد فندق أورا بالساحل الشمالى، ومشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات، ومشروع "كامب دهب" السياحى الفندقى بجنوب سيناء، وإقامة مشروع فندقى تجارى إدارى فى بورسعيد.

كما استعرض الوزير عددا من المشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة، ومنها المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذى يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية، وذلك باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى فى نهاية العام الماضى، ويجرى العمل حاليا على قدم وساق فى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويستهدف استعادة الريادة المصرية عالميا فى هذه الصناعة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وتطبيق أعلى معايير الجودة فى المنتجات والكفاءة التشغيلية.

وأشار المهندس محمد شيمى إلى مشروعات أخرى وفرص استثمارية لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.

وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحى وجارى استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها فى مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المهندس محمد شيمى إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها فى شركة مصر للحرير الصناعى مشروعين باستثمارات أجنبية لإنتاج ألياف الفيبروبوليستر من خلال إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والآخر لإنتاج اللباد الصناعى عبر إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذى يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، كما تم إنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعى بشركة النصر للأسمدة بالسويس باستثمارات 13,4 مليون دولار، ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 400 م3/ساعة– وحدة معالجة مياه الصرف الصحى 350 م3/ساعة – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

وانتقل الوزير فى كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم ‎من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات أجنبية 650 مليون دولار، ومشروع لإنتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم فى ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة.

أشار المهندس محمد شيمى إلى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، منها فى شركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات مثل ماكينة إنتاج السلك، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، ومشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنويًا لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفى شركة كيما للأسمدة بأسوان تم إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان.

أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذى يتكون من 13 برج سكنى تجارى، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذى من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجارى إدارى متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادى فيو الشروق" لشركة المعادى للتنمية والتعمير ومشروع "سى بيل" بالمنصورة الجديدة.

واستعرض المهندس محمد شيمى أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج فى مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوى بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتى تقدر بمتوسط سنوى 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعى إنشاء خط مواسير لحام طولى وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلالية للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.

وفى ختام كلمته، أكد المهندس محمد شيمى أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية بخطى واثقة نحو تنفيذ خطة إصلاح شامل تستهدف إعادة تموضع الشركات التابعة كقاطرة تنمية اقتصادية، موضحًا أن الالتزام بالمعايير الدولية فى الاستدامة والجودة والحوكمة، والاستثمار فى العنصر البشرى، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل مرتكزات لا غنى عنها فى تحقيق النجاح.

وفى ختام الندوة أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجى، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، تكريما على جهوده المتميزة.