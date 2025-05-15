شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يكرم تغريد معروف رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة تغريد معروف، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى المنيرة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، تقديرًا لدورها الإنسانى والمهنى فى إنقاذ حياة طفلة كانت ضحية لزواج وحمل مبكر، بعد أن فقدت جنينها فى ظروف صحية حرجة، ويأتى هذا التكريم فى إطار دعم الوزارة للجهود الطبية المخلصة، وتسليط الضوء على خطورة الزواج المبكر وآثاره الصحية والنفسية على الفتيات، مؤكدًا التزام الوزارة بتكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن زواج الأطفال من أخطر الممارسات الاجتماعية التى تهدد مستقبل الفتيات، وتؤثر سلبًا على المجتمع بأسره، لأنه يحرم الطفلة من حقها فى التعليم والنمو النفسى السليم، إلى جانب دفعها إلى أدوار ومسؤوليات لا تتناسب مع عمرها، مما يساهم فى تعرضها لصدمات نفسية، كما يؤدى إلى عواقب صحية وخيمة نتيجة الحمل والولادة المبكرة، فضلًا عن تفكك الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسرى، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال إطلاق حملات توعوية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد على احترافية الفريق الطبى بمستشفى المنيرة، إلى جانب توافر التجهيزات الطبية المتقدمة، كان لهم دور أساسى فى إنقاذ حياة الطفلة، مشيدًا بسرعة ودقة تقييم الحالة فور وصولها إلى المستشفى، وتحديد التدخل الطبى المناسب فى الوقت المناسب، مما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والتنسيق الفعّال، معربًا عن شكره وتقديره لكافة أفراد الفريق الطبى، ولدكتورة تغريد معروف، لما بذلوه من جهد.

وأضاف "عبدالغفار" أن الطفلة، البالغة من العمر 16 عامًا، تم استقبالها بقسم الطوارئ فى مستشفى المنيرة يوم السبت الموافق 15 مارس 2025، وهى تعانى من حالة إعياء شديدة، شملت آلامًا حادة فى البطن، وسرعة فى التنفس، وارتفاعًا فى درجة الحرارة، بالإضافة إلى انتفاخ ملحوظ بالبطن وأعراض تشير إلى حمى النفاس، وعلى الفور، تم تحويلها إلى قسم النساء والتوليد، حيث أظهر الفحص الطبى إصابتها بالتهاب بريتونى حاد مع وجود غرغرينا فى الرحم.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم التعامل السريع مع الحالة، وإجراء عرض جراحى عاجل، بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية على البطن والحوض، وبناءً على التقييم الطبى، تقرر إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحى مشترك بين فريقى النساء والتوليد والجراحة العامة، حيث تم تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة، وقد استقرت الحالة الطفلة، وهى بحالة جيدة الآن.