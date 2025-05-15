شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" حيث أشارات إلى انتظام الصرف اليوم عن مساعدات عن شهر مايو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، كما يتم ذلك التنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.

وتنفذ الحكومة حزمة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، حيث منها إطلاق وزارة التضامن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، لصرف مساعدات شهرية للفئات المستهدفة بجانب أيضا تحمل المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.