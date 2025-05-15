شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد عمومية نقابة أطباء الأسنان.. ومطالب بحلول عاجلة لأزمة تكليف خريجى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة واكتمال النصاب القانوني، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من الأعضاء.

وخلال كلمته، أكد "هيكل" أن النقابة تولي اهتماما بالغا بأزمة تكدس خريجي كليات طب الأسنان، موضحا أن جذور الأزمة تبدأ من زيادة أعداد الحاصلين على الثانوية العامة، ما يتطلب حلولا تتضمن ترشيد القبول بالكليات القائمة بدلا من التوسع في إنشاء كليات جديدة، خاصة في ظل النقص الملحوظ في أعضاء هيئة التدريس بكليات طب الأسنان.

وأشار إلى أن النقابة أجرت دراسة تفصيلية حول أعداد الخريجين، وقدمت مقترحات عملية لحل الأزمة، من بينها فتح مزيد من الفرص في برامج الدراسات العليا، مع التأكيد على الرفض القاطع لإنشاء كليات جديدة لطب الأسنان.

وأوضح النقيب أن النقابة شاركت في جلسة بمجلس النواب جمعت جميع الجهات المعنية بملف الخريجين، وتم التأكيد خلالها على أهمية التمهيد لأي قرارات جديدة تخص تكليف خريجي 2023 في مستشفيات وزارة الصحة، حتى لا تُطبق الإجراءات بشكل مفاجئ يربك الخريجين.

وأشار إلى أنه خلال الجلسة، عرضت إحصائيات رسمية أظهرت وجود نقص في عدد الأطباء البشريين وأطقم التمريض، مقابل فائض واضح في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مما يعزز الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات القبول والتكليف في هذه التخصصات.

وطرح النقيب شرحا تفصيليا عن أزمة القرار الصادر من وزارة الصحة بإجراء التكليف بوزارة الصحة، وفقا لاحتياجاتها.