شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن صرف معاشات مايو للأعضاء اليوم بقيمة 1500جنيه للعضو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للاطباء، عن بدء تحويل معاش شهر مايـو 2025 لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، بقيمة 1500 جنيه للعضو.

وأوضحت النقابة، أنه يتم تحويل المعاشات إلى البنوك الساعة العاشرة صباحاً يوم 15من كل شهر، وتتم معالجة البيانات داخل البنك خلال ساعتين لإرسال المعاش إلى الأعضاء.

ويقدر عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، حوالى 123 ألف و764 مستحق، بقيمة إجمالية حوالى 185 مليون جنيه شهريا.

ويصرف معاشاً لأعضاء النقابات الأربعة، عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية"، بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.