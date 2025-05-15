شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض توافر السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء شركتي النيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية وتعزيز دورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال ترأس الاجتماع

شارك فى الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور المهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، واللواء أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والمحاسب يوسف علي حسين العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات، واللواء عصام زهران العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للمجمعات.

استعرض الوزير موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية ومدة الكفاية، واطلع على خطط الشركتين لتطوير فروعهما من حيث البنية التحتية، ونظم العرض والتخزين، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة وتكثيف المعروض من السلع بأسعار عادلة.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تطوير الفروع المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، وزيادة التنسيق بين الشركات القابضة والتابعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال ترأس الاجتماع

من جانبهم، أكد الحضور التزامهم الكامل بتوجيهات الوزارة، واستعرضوا التحديات الحالية وخطط التطوير الجارية، مشيرين إلى توافر السلع بكميات كافية ووجود مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لعدة أشهر.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة المستمرة من قبل وزارة التموين لضمان كفاءة الأداء وجودة الخدمة وانتظام العمل في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.