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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 20 قطارا إضافيا خلال فترة عيد الأضحى 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 15 مايو 2025 02:00 م
تشغل هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى 2025 قطارا إضافيا بالإضافة إلى القطارات العادية التي تعمل بشكل يومى،
وحصل الخليج 365 على مواعيد القطارات الإضافية والتي تبدأ من 1- 6 – 2025
2025/6/1 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط
2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط
2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط
2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16
2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1942 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 2025/6/15 فقط
2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1943 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط
ليلة 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 2025/6/15 فقط
يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط
تشغيل قطار خاص VIP رقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 2025/6/3 فقط
يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 2025/6/12 فقط
يتم تشغيل فوارغ قطاري 1937/1936 بين القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.
تشغيل قطارات 2253/2252 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية
تشغيل قطارات 2255/2254 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية
تشغيل قطارات 2245/2244، 2247/2246 للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية
تشغيل قطاري 2251/2250 لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية:
تشغيل فوارغ قطاري 2249/2248 من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.
انفوجراف
انفوجراف
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