شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 20 قطارا إضافيا خلال فترة عيد الأضحى 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى 2025 قطارا إضافيا بالإضافة إلى القطارات العادية التي تعمل بشكل يومى،

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حصل الخليج 365 على مواعيد القطارات الإضافية والتي تبدأ من 1- 6 – 2025

2025/6/1 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط

2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط

2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1946 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/6/15 فقط

2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثانية فاخرة رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16

2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1942 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 2025/6/15 فقط

2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص مكيف فرنساوى مطور رقم 1943 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط

ليلة 2025/6/1 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 2025/6/15 فقط

يوم 2025/6/2 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/6/16 فقط

تشغيل قطار خاص VIP رقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 2025/6/3 فقط

يتم تشغيل قطار خاص VIP رقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 2025/6/12 فقط

يتم تشغيل فوارغ قطاري 1937/1936 بين القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.

تشغيل قطارات 2253/2252 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب عدد (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات 2255/2254 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية

تشغيل قطارات 2245/2244، 2247/2246 للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية

تشغيل قطاري 2251/2250 لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس بتركيب (9) عربات ثالثة تهوية ديناميكية:

تشغيل فوارغ قطاري 2249/2248 من القاهرة والإسكندرية بمخاصيص للركاب وتطرح للجمهور في رحلتي الذهاب والعودة.



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