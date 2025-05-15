شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: القمة العربية تأتى فى لحظة تاريخية.. والمواطن يترقب منها الكثير والان مع تفاصيل الخبر





أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة المرتقبة تأتي في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب مواقف عربية موحدة لمواجهة التحديات المتصاعدة في الإقليم والعالم.

وأعرب أبو الغيط عن شكره لمملكة البحرين على نجاح قمة العام الماضي، ولجمهورية العراق على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مشدداً على أهمية الخروج برسالة موحدة من القمة المقبلة تدعو إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، إن “ضحايا فلسطين هم ضحايانا، وآلامهم هي آلامنا”، محذراً من أن مخطط اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يهدف إلا لاستمرار التوتر والعنف، ليس فقط في فلسطين، بل أيضاً في سوريا ولبنان، من أجل إبقاء المتطرفين في السلطة.

وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى، أشار أبو الغيط إلى أن الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تُهدد الأمن القومي العربي وتتطلب معالجة جماعية بمفهوم شامل، داعياً إلى رؤية عربية موحدة تعزز الاستقرار وتحمي مصالح الشعوب العربية.

وختم كلمته بالتمنيات بنجاح القمة، مؤكداً أن المواطن العربي يترقب منها الكثير.



