شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تطلق رابط المراجعة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مديرية التربية والتعليم رابط المراجعات النهائية لمواد الشهادة الإعدادية والمقرر تقديمها اليوم الخميس 15 مايو 2025، ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم في دمياط لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، عبر صفحتها الرسمية روابط المراجعات النهائية المجانية لعدد من مواد الشهادة الإعدادية والتى جاءت كما يلي



مادة الرياضيات الساعة 7

https://bit.ly/4kk6q9X

مادة اللغة العربية الساعة 8

https://ln.run/s6-Ff

مادة الرياضيات لغات الساعة 9

https://bit.ly/4mcRrjK

و في سياق متصل أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أطلقت خدمات المراجعات النهائية بشكل مجاني لكافة المواد الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، لافتا إلى قيام نخبة من كبار معلمي تلك المواد بالاشراف على المراجعات النهائية التى قدمتها المديرية، موضحا أن تلك الخطوة تأتي استعدادا لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن هناك برنامج مكثف لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام امتحانات الحديث "البوكليت"، مشددا أن هناك متابعات دورية لمتابعة ما تم إنجازه في هذا الشأن قبل انطلاق الامتحانات رسمياً.

وتابع "عمارة" أن مديرية التربية والتعليم بدات الاستعداد بشكل جيد لاستقبال امتحانات نهاية العام، مؤكدا أن إطلاق خدمات المراجعات النهائية أون لاين من خلال الروابط التى تم الإعلان عنها بشكل مجاني بهدف تحسين مستوى الطلاب والتعرف على أنظمة الامتحانات والتدريب كذلك على نظام البوكليت الحديث قبل انطلاق الامتحانات بشكل رسمي.