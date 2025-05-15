شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يبحثان إعادة تشغيل محل جروبى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها .



جانب من الاجتماع

شهد الاجتماع الذى عقد بالنادى اليونانى المتواجد أعلى محل جروبى، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيسى مجلس إدارة شركتى مياه الشرب، والصرف الصحى بالقاهرة، وممثلين عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق السيادي، واتحاد البنوك، واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، وشركة الغاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير السلامة الإنشائية لعمارة جروبى المكونة من بدروم وأرضى، وأول، وأربع أدوار متكررة، والتى أعدها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة الخديوية.

ومقهى جروبى يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن فى القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب، وأسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقا)، والآخر بشارع عدلي، وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء فى ذلك العهد.

وارتبط المصريون بجروبى كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الافلام والمسلسلات به.