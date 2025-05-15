شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يفتح تحقيق عاجل فى وفاة طفلة تأخرت عليها سيارة الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الشكوى الخاصة بقصور الخدمة الإسعافية وتغيير مسار سيارة الإسعاف لمستشفى بعيد عن مكان وقوع حادث الطفلة صوفيا والتي اشتكى والدها من تأخر الإسعاف في الوصول بها للمستشفى ما أدى لوفاتها، موجها بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

كما تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكوى الخاصة بقصور في خدمة إسعافية، تضمن تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد عن موقع الحادث، ما أدى لطول مدة نقل المصاب داخل سيارة الإسعاف.

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، رئيس هيئة الإسعاف بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، وتوقيع أقصى العقوبات في حال اثبتت التحقيقات وجود أي نوع من أنواع التقصير، مع سرعة الافادة بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف بخالص التعازي إلى أسرة الطبيب أحمد المعصراوي في مصابهم الأليم، قائلا: "قد وجّهتُ، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، فور رصد الشكوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمراجعة كافة تفاصيل الحادث وملابساته مع إحالة الواقعة برمتها إلى التحقيق لبيان أوجه القصور التي شابت هذه الحادثة في أجواء من الحيادية التامة، وبعرض كافة مستجدات التحقيق بشكل فوري أمام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان".