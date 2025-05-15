شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تعاود شن ضربات عسكرية على الحوثى فى اليمن حال قامت الأخيرة بمهاجمة أى من سفنها في البحر الأحمر، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار هذا الشهر، وخلال تصريحات أدلى بها ترامب أثناء زيارة قطر، قال: "نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحًا للغاية، ولكن ربما يشنوا هجوم غدا، وفي هذه الحالة نعاود الهجوم".

منذ أيام قليلة، فاجأ ترامب الساحة السياسية في واشنطن بإعلانه عن اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف الضربات العسكرية الأمريكية على اليمن، في خطوة وصفت بأنها سريعة وغير متوقعة وأعلن وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين مقابل التزامهم بعدم استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، وهو ما اعتبرته الأخيرة انتصارا إلا أنه أكدت استمرار استهداف السفن الإسرائيلية خارج نطاق الاتفاق.

وقال ترامب عن الإعلان: "الحوثيين قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة".

وكان ترامب أطلق في 15 مارس الماضي أكبر حملة عسكرية في ولايته الجديدة ضد الحوثيين أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في اليمن، وتم استهداف أكثر من ألف موقع واغتيال عدد من قادة الجماعة.

ووفقا لتصريحات الجيش الأمريكي، على الرغم من الحملة المكثفة فإن العملية لم تحقق هدفها المعلن المتمثل في "استعادة حرية الملاحة الدولية" وأثارت جدلا كبيرا بعد أن صدرت تقارير عن التكلفة التي تخطت مليار دولار دون تحقيق الهدف المرجو منها.