شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب، قبل قليل، عن حصوله على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار في 3 شهور، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يؤمن بالسلام عبر القوة.. لذا خصصنا تريليون دولار لموازنتنا الدفاعية.