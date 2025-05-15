شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم سوف يعلن قرارا هامًا يحمل بشرى سارة لـ معلمي الحصة، بعد قليل.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط مشاركة المعلمين بالحصة فى أعمال الامتحانات.

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس بتجهيز وإرسال بيانات المعلمين المتعاقد معهم بالحصة بالعام الدراسى الجارى استعدادا للمسابقة التى سيتم الإعلان عنها فى يونيو المقبل للتعاقد مع هؤلاء المعلمين وفق ضوابط وشروط محددة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أرسلت خطابا إلى المديريات بجميع المحافظات، طالبت فيه موافاة الوزارة بقاعدة بيانات المتعاقدين بنظام الحصة، بينما اتفق محمد عبداللطيف وزير التعليم والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروط تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، سيتم إعلانها لاحقًا.