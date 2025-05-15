شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أعتقد أن الرئيس السورى شخص قوى وسنتابع نتائج رفع العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب قبل قليل، أعتقد أن الرئيس السوري شخص قوي وسنتابع نتائج رفع العقوبات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الامريكى ترامب، لم أكن أعلم أن سوريا كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة، مؤكدا أؤمن بالسلام عبر القوة.. لذا خصصنا تريليون دولار لموازنتنا الدفاعية.

وأوضح الرئيس الامريكى، نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، مضيفا: "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران، آمل أن لا أجبر على اتخاذ المسار الثاني حيال إيران".

وأضاف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار في 3 شهور.