شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

قررت الاكاديمية المهنية للمعلمين مد فترة تقدم المعلمين المساعدين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين على وظيفة معلم حتى الأربعاء 25 يونيو 2025

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على مصلحة المعلمين المساعدين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم في الفترة 29 يناير 2025 وحتى 29 مايو 2025

تقرر مد فترة التقدم حتى يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٥/٦/٢٥، بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة في كتابنا الصادر إليكم برقم (182) بتاريخ 2025/1/26

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