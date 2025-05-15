شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء زيارة إلى منجم السكرى.



وكان وزير البترول قد قال مؤخرا ، أنه تم تطوير اتفاق جديد لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتى إنجلوجولد وباريك جولد وتم توقيعه بالأحرف الأولى نهاية العام الماضى وإننا بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية في البرلمان من أجل التوقيع النهائي لبدء تنفيذ الاتفاق الذى سيدعم سرعة ضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التعجيل باستغلال كافة ما لديها من إمكانيات وتكنولوجيات في البحث عن الذهب واستغلاله.