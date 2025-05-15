شكرا لقرائتكم خبر عن حج الجمعيات: غرفة عمليات لتنفيذ موسم حج ناجح.. وأول فوج يغادر للمدينة 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة، أن غرفة العمليات المشكلة بالمؤسسة تعمل على مدار الساعة لمتابعة كل تفاصيل بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، لضمان تنفيذ موسم حج ناجح كسابق عهد المؤسسة، مشيرًا إلى أنه من المقرر سفر أول فوج من حجاج الجمعيات يوم 18 مايو الجاري إلى المدينة المنورة بالأراضى المقدسة، على أن يغادر آخر فوج يوم 30 من نفس الشهر إلى مكة المكرمة.

وقال عبدالموجود - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، تتابع استعدادات المؤسسة، موجهة بتوفير كافة التيسرات الممكنة لحجاج الجمعيات الأهلية، حتى يتمكنوا من التفرغ لأداء المناسك، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه تم تشكيل عدة لجان من فرق عمل المؤسسة منها لجان توفير وسائل الانتقالات، ولجان التسكين، ولجان الإعاشة، ولجان استلام المخيمات في عرفات ومنى، وجميعها تتمتع بمهارة عالية في آداء عملها، مؤكدًا أن المؤسسة لديها رصيد كبير من الخبرة التراكمية التي اكتسبتها من تنفيذ مواسم الحج منذ بدء عملها عام 2007 ، حيث تعمل المؤسسة على تنفيذ حصة وزارة التضامن من تأشيرات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية وعددها تأشيرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات المركزية والمحلية بالمحافظات وفي إطار بنود الاتفاق بين كل من السلطات السعودية والمصرية وطبقا للقواعد والتعليمات المنظمة التي تعتمدها الوزارة، بما يضمن تقديم أفضل البرامج والخدمات بأقل الأسعار وذلك بما يتناسب والمستويات المختلفة للأعضاء وظروفهم الشخصية وذلك بالاستفادة من الميزة التنافسية للحجز الجماعي لسكن الحجاج والتعاقد لتوفير الخدمات الإضافية اللازمة لتيسير أداؤهم للمناسك بأقل قدر من المشقة والمحافظة على سلامتهم وحتى العودة بإذن الله.

يذكر أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ41 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 3200 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 43 % وبلغت نسبة السيدات 57% ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.