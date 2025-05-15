شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستخدام فى بنك التنمية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 264 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستخدام في بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهماً، بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كان مجلس النواب وافق على القرار بجلسة 24 شعبان سنة 1446هـ (الموافق 23 فبراير سنة 2025م)