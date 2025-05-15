شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 197 لسنة 3025 والذى ينص على:

المادة الأولى:

يُعدل تعيين السيد القاضي/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان – رئيس محكمة استئناف قنا – ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 2025/6/30.

المادة الثانية:

يُعين السيد القاضي/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 2025/6/30