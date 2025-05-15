شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية فى إجازة عيد الأضحى بداية الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية باجمالى عدد 2.365.605 مقعد خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

و وجه المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر من خلال شبابيك الحجز بالمحطات والتطبيق والموقع الرسمى للهيئة وكذلك من خلال ماكينات الدفع الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية ، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة على الخطوط وبيانها كالآتي :

أولاً : تشغيل قطارات مخصصة للجمهور العادى :

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 /2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:50 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1947( ثانية مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1942( فرنساوى مطور ) القاهرة / الأقصر يومياً خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:30 ويصل محطة الأقصر الساعة 08:55 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1943( فرنساوى مطور) الأقصر / القاهرة يومياً خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة الأقصر الساعة 23:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 1 / 2 يونيه 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1939( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتي 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 3 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 14:10 ويصل محطة أسوان الساعة 05:15 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:35 ويصل الاسكندرية الساعة 06:10 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الاسكندرية يوم 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل الاسكندرية الساعة 13:35 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 13 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 16:30 ويصل القاهرة الساعة 18:55 طبقاً للجدول المرفق.

ثانياً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة :

- تشغيل قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:55 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2254 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2255 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14/6/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:15 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 و يصل الإسكندرية الساعة 14:05 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2250 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2251 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 و يصل الإسكندرية الساعة 07:05 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقاً للجدول المرفق .

وتقدم المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكداً على أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير .