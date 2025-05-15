شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، وممثل بنك الاستثمار الأوروبى جويدو كلارى، وسفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، مشروع مترو الإسكندرية أبو قير ، الممول بالشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، إلى جانب الحكومة المصرية، بإجمالى 1.764 مليار يورو.

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلي من مسؤولي شركة أوراسكوم، المنفذة للمشروع، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث الخط القائم وتحويله إلى نظام مترو حديث عالي التردد، ويوفر أوقات رحلات أسرع، وسعة نقل محسنة، وراحة أكبر للركاب، بالإضافة إلى تعزيز استخدام النقل العام وتقليل الازدحام، حيث يعد أحد أكبر خطوط السكك الحديدية الحضريّة في المنطقة، بطول يقدر بـ 21.7 كيلومترًا، ويشمل 20 محطة.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على دعم الاتحاد الأوروبى، الكامل للحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والتقنية، خاصة في مجال النقل، مشيرةً إلى أن أن خط المترو الجديد، يخدم قرابة مليون ونصف مليون شخص يوميًا، مؤكدةً أن المشروع يحظى بانتظار واسع من المواطنين، مما يفرض مسؤولية الإسراع في تنفيذه، معربة عن سعادتها بأن يستطيع سكان الإسكندرية قريبًا التنقل عبر المدينة في أقل من ساعة، مشيدة بجميع الأطراف التي تساهم في إنجاز المشروع.

وأشارت إيخهورست إلى أهمية الموازنة بين التنمية واحتياجات البيئة والإنسان، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مثل الديزل، مشيرة إلى أن مواجهة تحديات التغير المناخي تتطلب تسريع التحول نحو البدائل المستدامة، وهو استثمار ضروري للمستقبل.

أما جويدور كلاري، ممثل بنك الاستثمار الأوروبى، فشدد على أهمية التمويل المشترك الذي ساهم البنك فيه، بأكثر من 700 مليون يورو لدعم هذا المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التغير المناخي.

وقال كلاري: "نحن فخورون بدعم هذا المشروع الذي سيحسن بشكل جذري حياة سكان الإسكندرية، من خلال تقليل زمن الرحلات، وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل، وتوفير بيئة أكثر استدامة."، مضيفًا أن المشروع سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل، خاصة للنساء، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة.

من جانبه، أوضح إبراهيم نجيب راغب، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الأعمال في المشروع قد تم إنجاز نحو 33%، منها مع توقعات بإتمامها بحلول عام 2027، مشيرًا إلى توفير وسائل نقل بديلة للمواطنين خلال مراحل التنفيذ.

ويهدف مشروع مترو أبو قير إلى تحويل الخط المتهالك القائم إلى منظومة مترو حديثة، تعتمد على تكنولوجيا عالية الجودة، مع تصميم يراعي الطبيعة والإنسان، وذلك من خلال اعتماد الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود الأحفوري.

ويأتي ضمن استراتيجية "المدن الخضراء" لخفض الانبعاثات، وتحقيق تنمية مستدامة، ويقدر إجمالي تكلفته بـ 1.764 مليار يورو، وهذه المبادرة تضع الإسكندرية على خريطة مدن المستقبل، حيث سيكون بإمكان سكانها عبور المدينة في أقل من ساعة، مما ينذر بكفاءات جديدة في النقل الحضري ويسهم في استدامة البيئة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.