شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الأربعاء، فى فتح باب تلقى طلبات التقديم على 81 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بشركة للخدمات الاستشارية السعودية بالمملكة العربية السعودية، وذلك برواتب شهرية تبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 11 ألف ريال شهريا.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ودعت الشباب المتخصص في المجالات المطلوبة- تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]، علما بأن التقديم بدأ من أمس الأربعاء الموافق 14-5-2025 ، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة دفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا- ودفع بدل انتقال-ومكافأت نهاية خدمة-وتامين طبي-وتذاكر سفر سنويا.



وظائف للمهندسين فى السعودية