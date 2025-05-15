شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السلفادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير حاتم حسوبة سفير مصر غير المقيم لدى حكومة السلفادور، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية السلفادور "ناييب بوكيلى"، وذلك خلال مراسم رسمية.

ونقل السفير المصري - خلال اللقاء - تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى نظيره السلفادوري، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع السلفادور، خاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك.

كما استعرض الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام الشركات الأجنبية، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في قطاعات ذات ميزة تنافسية مشتركة مثل صناعة المنسوجات.

من جانبه، أعرب الرئيس ناييب بوكيلي عن تقديره لمصر وتاريخها العريق، مشيداً بالعلاقات الإيجابية التي تربط بين البلدين.

وأكد أن مصر كانت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع السلفادور.

كما رحّب بالأفكار المطروحة لتعزيز التعاون الثنائي، موجهاً بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لجهود السفارة المصرية في فتح قنوات اتصال وتفعيل التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين.